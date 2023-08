Inter, abbiamo un problema: un attaccante low cost non basta

La scelta del terzo attaccante della rosa dell’Inter diventa sempre più complessa. Ma c’è una cosa da dire in modo chiaro: una scelta low cost non può bastare a completare il reparto.

MERCATO DIFFICILE – Il mercato dell’Inter sta diventando più difficile mano a mano che se ne avvicina la chiusura. Invece di trovare soluzioni, arrivano sempre nuovi problemi. L’ultimo l’incredibile stop per Samardzic a visite mediche già svolte. Ma la vera questione problematica è quella che riguarda l’attacco.

PROBLEMA DI PARTENZA – L’attacco dell’Inter, di suo, ha un problema sotteso. Che ha un nome e un cognome, Joaquin Correa. L’argentino, pur essendo l’attaccante più prolifico dell’estate, è un grande punto interrogativo per effettiva capacità di incidere nelle partite vere. Credere in un suo rilancio è un atto di fede. Anzi forse qualcosa di più. Quindi il reparto offensivo, considerando il Tucu tra i quattro effettivi, parte con una marcia in meno.Un elemento inaffidabile. Proprio per questo la scelta dell’elemento che invece deve arrivare dal mercato non può essere fatta col risparmio come unico interesse.

INNESTO NECESSARIO – Il terzo attaccante dell’Inter è un innesto di peso. Importante, se non proprio fondamentale. Di quattro punte non si può averne una inaffidabile (Correa, meglio ribadirlo) e una annunciata come ruota di scorta, di un livello più basso per età, esperienza e quant’altro. Con Thuram, il nuovo titolare, ancora da far ambientare in Serie A e da inserire nel contesto tattico, non avere una terza opzione vera, di spessore da alternare al francese e a Lautaro Martinez sarebbe molto più che un problema. Significherebbe rivedere gli obiettivi stagionali. Dal primo giorno. La scelta quindi non può e non deve essere orientata dal risparmio. Serve il profilo giusto, al prezzo che serve. Pur restando nei parametri economici della società, per questo ruolo non si può lavorare pensando a quanti soldi restano in cassa. L’inter è con le spalle al muro.