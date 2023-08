Esposito verso il derby in Serie B con i fratelli: OK Inter vicino − SI

Sebastiano Esposito scenderà nuovamente di categoria per trovare spazio e minutaggio. Il giocatore lascerà l’Inter in prestito

VICINI − Manca poco per Esposito alla Sampdoria. Parti molto vicine, con l’Inter che presto darà l’OK per il trasferimento in prestito del giovane attaccante campano. A riferirlo i colleghi di Sportitalia.com. Nuova esperienza in Serie B per il ragazzo di Castellammare, dopo la promozione sfiorata in quel di Bari. In cadetteria, pronto il derby tra gli Esposito con Salvatore e Francesco Pio, entrambi dello Spezia. Quest’ultimo, il più giovane, è in prestito sempre dall’Inter.