Lukaku all’Inter, una corsa contro il tempo: Decreto Crescita ancora possibile

Lukaku all’Inter è possibile, oggi l’incontro con la dirigenza (vedi articolo). Ma per usufruire ancora del Decreto Crescita (e favorire l’operazione) diventa una corsa contro il tempo.

INCASTRI – Romelu Lukaku, oggi giornata importante per capire le reali possibilità di trasferimento, che ormai da tempo ha manifestato la volontà di lasciare il Chelsea. La società nerazzurra incontrerà il suo legale, Sebastian Ledure, ribadendo la propria volontà di (ri)accogliere l’attaccante belga, ma solo a determinate condizioni. Intanto Lukaku essendo stato ceduto ad agosto del 2021, ha mantenuto la residenza fiscale in Italia per lo scorso anno. Dunque, se il ritorno in nerazzurro venisse definito entro la fine di giugno, farebbe in tempo ad avere i sei mesi di residenza fiscale in Italia anche per il 2022, mantenendo quindi i benefici del Decreto Crescita.