Lukaku, da oggi manovre per il ritorno. Inter apre, ma dipende da lui – CdS

Lukaku si è proposto ai nerazzurri e vuole tornare a tutti i costi. La società nerazzurra apre al suo ritorno e fiuta l’affare, ma come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, dipenderà solo e unicamente dall’attaccante belga riuscire a liberarsi e alle condizioni che detta l’Inter.

L’OPERAZIONE – L’operazione Romelu Lukaku–Inter è chiaramente diversa rispetto Paulo Dybala. Se da una parte, l’Inter agisce direttamente, per l’attaccante belga il club nerazzurro lascia la palla al diretto interessato. Il giocatore si è pentito della scelta fatta la scorsa estate e questo lo ha ribadito in più riprese. A Milano, oggi, è atteso Sebastian Ledure, ovvero il legale di fiducia a cui l’attaccante ha scelto di affidarsi, dopo aver rotto con Federico Pastorello. E allora si può dire che la partita per il possibile ritorno di Lukaku si apre concretamente oggi. Questo significa che l’incontro tra la dirigenza e il suo legale andrà in scena nelle prossime ore, magari anche oggi stesso. Nell’occasione, l’avvocato non farà altro che confermare le intenzioni del suo assistito, con la volontà di tagliarsi anche l’ingaggio.

FORMULA CREATIVA – L’Inter, invece, ribadirà all’avvocato che l’operazione andrà in porto solo attraverso la formula del prestito. Da questo punto di vista il club di Viale della Liberazione non vuole scendere in campo: toccherà a Lukaku e Ledure trovare il modo di liberarsi. Al massimo potrà essere studiata una formula che il quotidiano romano definisce “creativa”: quindi un prestito sì annuale (non essendo più consentiti quelli biennali), per poi stipularne un altro nel 2023, così da arrivare al 2024 per ragionare su un eventuale acquisto definitivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.