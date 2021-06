Lautaro Martinez è finito sul taccuino di diverse big europee ma non solo spagnole. Come raccolto da “Sportitalia”, all’asta potrebbe partecipare anche un top team inglese

ASTA PER IL N.10 – Non ci sono solo le spagnole su Lautaro Martinez, che è in queste ore fa tremare l’Inter a causa delle parole dell’agente (vedi dichiarazioni). Oltre ad Atletico Madrid e Barcellona, anche il Manchester City può aggiungersi alla lista se deciderà di fare un importante investimento in attacco. Perché di certo al City non mancano le potenzialità finanziarie per partecipare all’asta per l’attaccante argentino. La richiesta economica dell’Inter è nota: Lautaro Martinez non si svende, serve un’offerta da capogiro.