Minotti: «Inzaghi, punto interrogativo uscita da comfort. Momento giusto»

Minotti è ospite della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. L’ex difensore, in particolare del Parma, commenta l’arrivo di Inzaghi all’Inter.

LA SCELTA – Lorenzo Minotti valuta Simone Inzaghi nuovo allenatore dell’Inter: «Secondo me lui arriva nel momento giusto, e in una squadra nella quale può esercitare e far emergere il suo calcio. Sicuramente il punto interrogativo è che lui, per la prima volta, esce da una situazione di comfort. Lui alla Lazio conosceva tutto, sapeva come muoversi. Credo che lui arrivi nel momento giusto e, se posso fare un parallelismo, mi sembra da quando si passò da Arrigo Sacchi a Fabio Capello nel Milan. Sacchi aveva fatto un impianto, Antonio Conte ha costruito e dato un impronta. Inzaghi porta empatia e un po’ di leggerenzza, in un gioco che non va stravolto».