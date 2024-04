De Grandis: «Inter, Lautaro Martinez non il protagonista! Ne scelgo un altro»

Nella sua analisi sull’Inter campione d’Italia, Stefano De Grandis a Sky Sport prende in esame quello che, secondo lui, è il vero protagonista della stagione per i nerazzurri. Un commento, poi, anche sulle scelte di mercato in vista del prossimo anno.

CAMPIONI D’ITALIA – Una cavalcata incredibile quella dell’Inter, che ha conquistato lo scudetto numero venti e la seconda stella grazie alla vittoria per 1-2 sul Milan dello scorso lunedì. Il sesto derby consecutivo, che porta un importantissimo trofeo nella bacheca nerazzurra. Tanti i possibili protagonisti che si possono scegliere in questa squadra, composta da un numero di giocatori cresciuti tantissimo dallo scorso anno e dalle aggiunte arrivate in estate che, come Yann Sommer, non hanno fatto rimpiangere chi se n’è andato in estate.

PROTAGONISTA – Secondo il giornalista Stefano De Grandis, però, il vero protagonista della stagione dell’Inter è lui: «Hakan Calhanoglu. Si è trasofrmato, è il miglior regista del campionato italiano. È un regista dinamico, non soltanto con i piedi, ma anche con la sua capacità di difendere e di posizionarsi sempre perfettamente in fase di contenimento. Gli do un 9. Potrei mettere sul suo stesso piano anche Lautaro Martinez, ma se ne scelgo uno, scelgo Calhanoglu».

Inter, le scelte di mercato: l’analisi di De Grandis

SCELTE DI MERCATO – Come detto da Beppe Marotta, la parola d’ordine sul mercato è “Puntellare”. Questa Inter non ha particolare bisogno di stravolgere la rosa a disposizione e su questo concorda Stefano De Grandis: «A me la rosa che ha l’Inter mi piace molto. Se dovesse andare via Dumfries non so se Buchanan possa fare il suo sostituto. Con Taremi, poi, davanti hai delle alternative buone. Insomma, il grosso ormai è già fatto. Un giocatore che non ha è un vero incontrista, ma forse nemmeno gli serve perché non è previsto per il modo di giocare di Inzaghi».