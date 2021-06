Pedullà spiega la strategia di mercato dell’Inter, che in questo periodo è impegnata più nelle uscite. Il giornalista di “Sportitalia”, nel corso di “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa, ribadisce la tranquillità nerazzurra su Hakimi

MERCATO AUTOFINANZIATO – Non ha dubbi Alfredo Pedullà sulle priorità interiste: «L’Inter vuole fare più soldi possibili. Se devi vendere Achraf Hakimi per ricavare gran parte di quella cifra, poi devi comunque prendere i sostituti. Emerson Palmieri piace all’Inter e al Napoli, ma costa. Ha un contratto fino al 2022, ma il Chelsea mette sempre l’opzione unilaterale ed è bloccato almeno fino al 2023. Mi aspetto che l’Inter prenda più soldi possibili (da Hakimi, ndr) e poi faccia operazioni in autonomia per togliersi qualsiasi dubbio su ciò che deve fare fino al 30 giugno. Federico Dimarco (vedi focus, ndr) piace al Torino, ma al momento è più aggrappato all’Inter che alla cessione». Queste le parole di Pedullà, che conferma la tranquillità nerazzurra sul capitolo cessioni (vedi dichiarazioni).