Pedullà invita il mondo nerazzurro a non farsi prendere da isterismi di mercato. Il giornalista di ‘Sportitalia’, in apertura di “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa, fa chiarezza sui destini di Hakimi e Lautaro Martinez in caso di uscita dall’Inter

FASE DI STALLO – Il mercato non è ancora iniziato e secondo Alfredo Pedullà non è certo tempo di allarmarsi: «I tifosi dell’Inter devono stare tranquilli. Si potevano preoccupare di più se l’Inter avesse avuto un disagio maggiore di quello reale. L’Inter è tranquilla e anche i tifosi devono esserlo. Perché la proposta del Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi non è soddisfacente a fronte della richiesta. Se poi dovesse andar via Hakimi, avresti un piccolo tesoretto avvicinandoti alla cifra necessaria per far quadrare i conti. Mi aspetto che l’Atletico Madrid, che fa un’offerta bassa per Rodrigo De Paul (vedi articolo, ndr)… Che tipo di offerta farà per Lautaro Martinez allora? Non sarà un mercato di vacche grasse, ma neanche di ridimensionamento per l’Inter». Questo l’intervento di Pedullà sulla situazione dell’Inter in chiave mercato.