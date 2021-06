Vecino tratta il rinnovo: i motivi. Inter su Nandez, ma problema esuberi – SI

Vecino si candida per diventare uno dei nuovi punti di forza dell’Inter di Inzaghi. Come riportato da “Sportitalia”, la società nerazzurra sta avendo più problemi del previsto nel liberarsi di alcuni esuberi, ma può blindare l’uruguayano che non entrerà nell’operazione Nandez

MOVIMENTO A CENTROCAMPO – L’Inter ha un problema nel piazzare gli esuberi. Ancora insoddisfacente l’offerta dello Sporting Clube de Portugal per trattenere Joao Mario a Lisbona. E anche l’operazione con il Cagliari per il riscatto di Radja Nainggolan si è bloccata, per ora. Proprio con il Cagliari è viva l’operazione che riguarda Nahitan Nandez, ma l’affare non andrà in porto inserendo il connazionale Matias Vecino nello scambio. Il centrocampista uruguayano ha un contratto in scadenza nel 2022 e sta trattando il rinnovo con l’Inter spalmando l’attuale (alto) ingaggio, che di certo il Cagliari non potrebbe garantirgli. Resterà a Milano. Questo perché Simone Inzaghi gli ha dato garanzie sia sulla permanenza a Milano sia soprattutto sul suo impiego. Garanzie che oggi, per motivi diversi, né Achraf Hakimi né Lautaro Martinez (vedi articolo) possono avere.