Kanté, il Chelsea rifiuta offerta dell’Inter con Eriksen incluso – The Guardian

Lo riporta il quotidiano britannico sul proprio sito ufficiale. L’Inter avrebbe fatto un’offerta importante al Chelsea per arrivare a N’Golo Kanté. Ma non c’era il solo Eriksen sul tavolo. I dettagli

ASSALTO – Secondo la stampa inglese, l’Inter le starebbe provando davvero tutte pur di arrivare a N’Golo Kanté. Abbiamo analizzato oggi le ultime indiscrezioni su questa trattativa (quasi) impossibile (vedi articolo). The Guardian ha aggiunto un altro capitolo alla saga, sottolineando che l’Inter avrebbe offerto Christian Eriksen come contropartita per arrivare al campione del mondo francese. Per abbassare il prezzo richiesto dal Chelsea, il club nerazzurro avrebbe provato a mettere sul piatto anche Marcelo Brozovic. ‘No’ secco anche in questo caso da parte dei londinesi. Sempre secondo il quotidiano britannico, l’Inter avrebbe intenzione di tornare alla carica dopo alcune cessioni.

Fonte: Theguardian.com