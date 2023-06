L’Inter punta ancora su Lukaku. Marotta sogna Nacho e due italiani – SM

Tra il desiderio di prolungare la permanenza di Lukaku a quello di rinforzare la rosa con Nacho, passando per la volontà di inserire altri italiani nel gruppo Inter. Queste le ultime mosse di Marotta riportate da Sportmediaset.

CALCIOMERCATO – Giuseppe Marotta pensa alle mosse da mettere in atto per la prossima finestra di mercato dell’Inter. Secondo Sportmediaset fra le volontà dell’Amministratore Delegato nerazzurro c’è sicuramente quella di trattenere Romelu Lukaku in rosa per un’altra stagione (vedi articolo). Il club interista, dunque, tenterà di rinegoziare col Chelsea la permanenza a Milano dell’attaccante belga. A questo si aggiunge il desiderio di italianizzare la rosa, aggiungendo al gruppo di Simone Inzaghi anche Giorgio Scalvini e Davide Frattesi. Le trattative di mercato per i due calciatori non sono, però, semplici considerando che i due club di appartenenza, rispettivamente Atalanta e Sassuolo, risultano sempre più cari. Per la difesa si fa sempre più insistente il nome di Nacho Fernandez, in scadenza col Real Madrid. Marotta potrebbe puntare sul difensore spagnolo soprattutto nel caso in cui Stefan De Vrij non dovesse trovare l’accordo giusto per rinnovare con l’Inter.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi