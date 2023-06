Lukaku, futuro ancora nerazzurro? Inter ottimista! La priorità del belga

Romelu Lukaku in nerazzurro anche la prossima stagione? L’Inter sarebbe ottimista. La priorità dell’attaccante.

PRIORITÀ – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube sul futuro di Romelu Lukaku, non succederà nulla prima della finale di Champions League, Manchester City-Inter. Nelle scorse settimane non sono avvenuti né incontri né altre discussioni tra il club nerazzurro e il Chelsea, né per l’attaccante né per altri giocatori. Il giornalista ha aggiunto che la priorità del belga è quella di rimanere a vestire la maglia nerazzurra. La società meneghina è ottimista, ma deve trovare la formula giusta per parlare con i Blues e raggiungere un accordo. Tuttavia sono ottimisti in quanto sentono che Lukaku vuole rimanere all’Inter.

Fonte: YouTube Fabrizio Romano