Bellanova, altra titolarità a Torino? L’occasione prima del mercato

Raoul Bellanova ha avuto poco spazio in questa stagione con l’Inter, ma era ampiamente preventivabile a inizio anno. L’esterno di proprietà del Cagliari si prepara alla partita con il Torino prima di un mercato movimentato.

MERCATO – Raoul Bellanova è arrivato all’Inter in estate dal Cagliari per una cifra di 3 milioni di euro di prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni, c’è la certezza circa la volontà di non spendere questa cifra per il giocatore. Il club nerazzurro ha apprezzato le prestazioni di Bellanova. I costi però vanno limitati e questo vale per tutto il mercato estivo nonostante la stagione ad alti livelli in Champions League. La parola d’ordine è sostenibilità, in una fascia in cui già ci sono Denzel Dumfries e Matteo Darmian è difficile sborsare 7 milioni per l’esterno, con il Cagliari che tra l’altro è in lotta per risalire in Serie A.

Bellanova, a Torino per il mercato

PRESTAZIONI – Bellanova ha collezionato 20 presenze in stagione, ovviamente non tutte da titolare. 17 in Serie A, 2 in Champions League e 1 in Coppa Italia con il Parma dal primo minuto agli ottavi di finale. L’italiano ha avuto molto più spazio nella seconda parte dell’anno, precisamente dopo il Mondiale. In campionato il giocatore ha iniziato da titolare solamente per tre volte contro Empoli, Sassuolo e Napoli, entrando in maniera incisiva però in match come quello con la Fiorentina a San Siro. Questo sabato l’Inter affronterà il Torino per l’ultima giornata della Serie A, poco utile in quanto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League già è stata raggiunta. Bellanova avrà probabilmente l’occasione di partire dall’inizio, l’obiettivo è farsi vedere prima del mercato per una conferma nel mondo nerazzurro.