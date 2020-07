Esposito, manca poco al rinnovo con l’Inter. Poi il prestito: ecco dove – Sky

Esposito ha bisogno di giocare e per farlo l’Inter lo manderà in prestito in Serie A. Il giornalista Di Marzio a “Sky Calcio Show – L’Originale (Pre-partita)” su Sky Sport 24 indica la squadra più vicina ad accoglierlo

RINNOVO E PRESTITO – Il passaggio sotto la procura dell’agente Federico Pastorello inizia a portare frutti. All’inizio della prossima settimana Sebastiano Esposito firmerà il rinnovo di contratto con l’Inter, che successivamente lo manderà a giocare. Negli ultimi giorni la squadra che si è mossa maggiormente per ottenere il prestito dell’attaccante classe 2002 nerazzurro è il Torino, squadra in cui potrebbe giocare un campionato da protagonista. Esposito ha già debuttato e segnato (su rigore) in Serie A, ma nell’Inter oggi non ha spazio. E ne avrà sempre meno. L’idea Torino è quella più intrigante (da ricordare anche il forte interessamento, tra le altre, del Parma, ndr). Ad assicurarlo è Gianluca Di Marzio, che anticipa a sorpresa questa pista Torino.