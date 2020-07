Genoa-Inter, 27 convocati per Nicola: solo 3 assenti, tutti a centrocampo

Nicola ha convocato addirittura 27 giocatori per Genoa-Inter, come riportato dal sito ufficiale della società rossoblù. Ne dovrà lasciare quattro in tribuna dopo aver completato la panchina. Solo tre gli assenti, di cui uno squalificato. Di seguito la lista dei convocati del Genoa per Genoa-Inter

PORTIERI – 1 Perin, 13 Ichazo, 22 Marchetti.

DIFENSORI – 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 14 Biraschi, 17 Romero, 18 Ghiglione, 32 Ankersen, 55 Masiello, 92 Soumaoro.

CENTROCAMPISTI – 15 Jagiello, 16 Eriksson, 20 Schone, 27 Sturaro, 29 Cassata, 65 Rovella, 85 Behrami.

ATTACCANTI – 9 Sanabria, 10 Iago Falque, 19 Pandev, 23 Destro, 24 Bianchi, 30 Favilli, 99 Pinamonti.

NON CONVOCATI – 8 Lerager (squalificato), 21 Radovanovic, 33 Pajac.