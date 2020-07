VIDEO – Genoa-Inter, l’ultimo precedente: poker a San Siro

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo il pareggio per 0-0 arrivato mercoledì sera contro la Fiorentina. Domani, alle ore 19.30, è in programma infatti il fischio d’inizio di Genoa-Inter. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, a Milano, con la vittoria dei nerazzurri per quattro reti a zero.

NIENTE GOL – Dopo il pareggio in extremis per 1-1 contro la Fiorentina in trasferta, il 21 dicembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte ospitano in casa il Genoa nell’ultima partita dello scorso anno solare (e dello scorso decennio). Dominio totale della squadra nerazzurra che in soli tre minuti nel primo tempo, con Romelu Lukaku prima e Roberto Gagliardini dopo, piegano la resistenza dei liguri. Nel secondo tempo arrivano altre due reti: la terza viene firmata da Sebastiano Esposito, che su un rigore lasciatogli tirare dal compagno di squadra belga trova la sua prima rete in Serie A e in maglia nerazzurra. Il poker è calato da Romelu Lukaku, che firma così anche la sua doppietta personale. In vista di Genoa-Inter in programma domani sera allo stadio Marassi – valida per la 36sima giornata del campionato italiano -, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

Fonte video: Youtube – Canale ufficiale Inter