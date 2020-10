Eriksen via dall’Inter? Un problema per gli eventuali acquirenti – SM

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Eriksen non sta certo vivendo un 2020 esaltante, anche se qualche piccolo progresso si è visto nelle ultime partite con l’Inter. Le due sostituzioni anticipate da parte di Conte, però, tengono il danese fra i discussi (soprattutto perché sabato col Genoa è entrato Barella che ha fatto assist). Claudio Raimondi, da “Pressing Serie A” su Italia 1, vede una cessione difficile.

CESSIONE COMPLICATA – Christian Eriksen via dall’Inter dopo appena un anno di permanenza in nerazzurro? Uno scenario non proprio così realistico, quantomeno per un motivo ben preciso. Lo spiega il giornalista Claudio Raimondi: «Su Eriksen ci sono degli intermediari che sono al lavoro. Ogni giorno contattano Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, proponendo degli ipotetici club inglesi oppure il PSG. Lui è arrivato con un problema enorme: percepisce sette milioni e mezzo, visto che era a sei mesi dalla scadenza del contratto con il Tottenham, quasi a parametro zero. All’Inter guadagna il doppio rispetto agli Spurs, quindi è difficile ricollocare il giocatore. Come puoi ricollocarlo? Con un prestito con diritto di riscatto e la partecipazione all’ingaggio da parte della società. Qualora si pensasse a una cessione, per trovare un giocatore differente, c’è un problema: Eriksen è prigioniero del suo ingaggio».