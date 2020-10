Marchegiani: “Eriksen non meglio di Barella, ma no a un mese in panchina”

Luca Marchegiani

Per Marchegiani Barella sta dimostrando di essere più forte di Eriksen. L’ex portiere, ospite di “Sky Calcio Club”, avvisa però di non abbandonare in panchina il centrocampista danese, trovandone lo spazio giusto. Ecco la sua analisi.

QUALI SCELTE DA FARE? – Secondo Luca Marchegiani la tranquillità di Antonio Conte è data da un fattore: «C’è comunque consapevolezza, la sensazione di avere una squadra più forte delle altre, o comunque sul livello delle migliori. Dall’altra parte deve capire che le partite si possono vincere nei novanta minuti: anche un primo tempo apparentemente sottotono è propedeutico a fiaccare l’avversario, senza disperdere energie utili nel momento in cui la partita è lunga. Christian Eriksen? Non è un argomento che mi appassiona molto. Nel senso: è un po’ di partite che abbiamo visto Eriksen giocare in Italia, secondo me non è migliore di chi gioca al posto suo. Non è migliore di Nicolò Barella, poi se non lo è perché non sente la fiducia e l’allenatore non ha un gioco valido per le sue caratteristiche non lo so. Ma se devo scegliere uno fra Barella ed Eriksen Barella ha un rendimento superiore. Non è però neanche giusto che Conte lo lasci in panchina un mese».