Eriksen, qualcosa si muove in Inghilterra. Il Tottenham lo richiede all’Inter?

Eriksen può ancora uscire dall’Inter a gennaio: si inizia a muovere qualcosa in Inghilterra. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha aggiornato sulla possibile operazione.

TESTO – Christian Eriksen, nonostante la prima da titolare nel 2021 mercoledì a Firenze, può ancora andare via. Questo l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio: «Non è arrivata ancora un’offerta all’Inter, però qualcosina si muove in Inghilterra. L’agente di Eriksen sta parlando con vari club: si inizia a percepire qualche interesse. Non è ancora sfociato in una richiesta formale all’Inter: c’è, per esempio, il Tottenham che lo rivorrebbe in prestito, ma c’è il problema dell’ingaggio. E l’Inter non lo darebbe pagandoglielo. Però qualcosa inizia a scaldarsi».