Dalbert, niente Valladolid: Â«Resto al Rennes e per rispetto. No cessioneÂ»

Dalbert, niente Valladolid: «Resto al Rennes e per rispetto. No cessione»

Dalbert Henrique Inter

Dalbert Henrique non andrà al Valladolid. Il terzino brasiliano, che fin qui ha avuto un’esperienza fallimentare al Rennes, attraverso la sua agenzia smentisce le notizie degli scorsi giorni (vedi articolo). Ecco le sue dichiarazioni, con l’Inter che quindi non dovrà trovargli un’altra sistemazione.

NON CAMBIA – Niente trasferimento al Valladolid, Dalbert Henrique ha deciso di restare al Rennes: «Non sono in uscita. Sono un professionista e ho un contratto in vigore, oltre al rispetto per il club che mi ha dato una grande opportunità. Non ho negoziato nessuna possibilità di uscita in questa finestra: non esiste».

Fonte: account Instagram Fair Play Assessoria