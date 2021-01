Marinelli: Â«Inter-Juventus, mettiamo i bastoni fra le ruote. Faremo di tuttoÂ»

Marinelli: «Inter-Juventus, mettiamo i bastoni fra le ruote. Faremo di tutto»

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Domani Inter-Juventus si giocherà anche nella Serie A Femminile: calcio d’inizio alle ore 12.30. Gloria Marinelli ha presentato la sfida, che sarà anche il primo impegno per le ragazze di Sorbi nel 2021, intervistata da Sky Sport.

RIPARTIRE BENE – Gloria Marinelli presenta Inter-Juventus di Serie A Femminile: «Contro la Juventus sarà una partita sicuramente difficile e tosta, perché arrivano tantissime buone prestazioni e vittorie, anche nella Supercoppa Italiana. Ma noi ci stiamo preparando al meglio, e sicuramente faremo di tutto per mettere i bastoni fra le ruote. L’obiettivo di squadra è quello di migliorarci ogni giorno, partita dopo partita. Prendiamo esperienza e cerchiamo di migliorarci come gruppo e come gioco di squadra».