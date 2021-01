Inzaghi: «Classifica? Con un paio di pareggi diventati vittorie saremmo lì»

Simone Inzaghi Lazio

Inzaghi è soddisfatto per il 3-0 della Lazio nel derby sulla Roma di stasera (vedi articolo). L’allenatore biancoceleste, intervistato da Sky Sport durante “Calciomercato – L’Originale”, ha commentato la classifica di Serie A con i capitolini ora a -6 dall’Inter.

IL RECUPERO – Simone Inzaghi vuole ancora provare a raggiungere le posizioni di vertice in Serie A. L’allenatore della Lazio ritiene di poter ancora scalare la graduatoria: «Sì, in classifica l’avevamo detto che avevamo perso un pochettino di terreno. Con un paio di pareggi diventati vittorie saremmo lì. Questa è la terza vittoria consecutiva, non è semplice e sappiamo che il calcio è cambiato post-COVID. A volte dobbiamo aspettare fino all’ultimo per capire la formazione e che giocatori hai. Mi auguro di poter fare delle scelte, con questi ragazzi che da cinque anni stanno facendo cose straordinarie».