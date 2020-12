Dybala non convinto dalla Juventus, Marotta ha un piano per l’Inter – SM

Dybala potrebbe lasciare la Juventus nel 2021. Anzi, la lascerebbe sicuramente se non dovesse rinnovare. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Italia 1, l’idea di Marotta di portarlo all’Inter non è mai tramontata. Ma serve un incastro

N. 10 ARGENTINI – Brutte notizie da Torino. Paulo Dybala non è più convinto di rinnovare con la Juventus. Nemmeno con la proposta di aumento dell’ingaggio da 7 a 10 milioni di euro, a fronte di una richiesta iniziale da 15. L’attaccante argentino classe ’93 aspetta notizie dalla Spagna, dove Barcellona e Real Madrid potranno aver necessità di un profilo simile. Ma attenzione all’Inter, a cui Dybala piace da sempre. Se in estate il Barcellona, dovendo sostituire Lionel Messi, riuscisse a presentare un’offerta concreta per il connazionale Lautaro Martinez, intorno ai 90 milioni, la situazione potrebbe sbloccarsi. In quel caso Beppe Marotta proverebbe a strappare Dybala alla Juventus, forte della sua condizione contrattuale. L’argentino bianconero è in scadenza il 30 giugno 2022 e alla Juventus non converrebbe fare muro all’Inter, rischiando di perderlo a parametro zero l’anno successivo. Si riapre clamorosamente la pista Dybala-Inter a distanza di anni?