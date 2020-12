Il destino rilancia Eriksen? Con lo Shakhtar Donetsk c’è l’occasione

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen potrebbe avere all’improvviso la sua occasione per riprendersi l’Inter. Con lo Shakhtar Donetsk infatti i centrocampisti sono contati.

SEGNALI DALL’ALTO – Il destino a volte manda dei segnali. Forse stavolta non sta dicendo in modo esplicito ad Antonio Conte di provare a dare un’occasione a Christian Eriksen, ma non ci va nemmeno così tanto lontano. I puntini si uniscono facilmente: Vidal è affaticato, Barella ha subito un trauma alla caviglia, Sensi è Sensi e Vecino è indisponibile praticamente dal 2019. Per la sfida con lo Shakhtar Donetsk le opzioni si assottigliano.

OPZIONE CONCRETA – La situazione già è evidentemente al limite, ma si aggrava persino se si allarga un attimo l’ottica. Conte non può permettersi di correre troppi rischi coi suoi centrocampisti. Troppo fitto il calendario da qui alla sosta natalizia. Eriksen quindi è un’opzione che va considerata. A prescindere dalle situazioni personali. Dai pregiudizi, se volete. Il danese è disponibile senza controindicazioni. E si candida quindi a giocare titolare.

SERVE LA SVOLTA – Conte, come universalmente noto, non gradisce la presenza in campo del danese. Ma come per Borja Valero un anno fa potrebbe essere costretto a schierarlo. Pur storcendo il naso. A quel punto la palla passa allo stesso Eriksen. Perché va bene la gestione diciamo umorale del tecnico, ma poi in campo il numero 24 dovrebbe dare qualcosa per giustificare le lamentele sulle sue panchine. Una partita decisiva, da vincere in Champions League, sarebbe proprio l’occasione adatta per perorare la propria causa con una prestazione di alto livello.