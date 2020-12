Mannaert (dg Brugge): “Serie A grande campionato. Giocatori di qualità come Lukaku!”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Mannaert, dirigente sportivo del Club Brugge, squadra che oggi sfiderà la Lazio in UEFA Champions League (vedi elenco partite), ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha parlato in particolare del campionato di Serie A e di talenti come Romelu Lukaku dell’Inter e non solo.

LUKAKU E SERIE A – Mannaert esprime una sua opinione in merito al campionato di Serie A e di alcuni giocatori in particolare come Romelu Lukaku dell’Inter: «L’Italia è un grande campionato. Mi piacciono molto Juventus, Milan e Napoli. Ci sono grandi giocatori di qualità. Lukaku è straordinario, Saelemaekers al Milan sta facendo bene e poi c’è Mertens al Napoli».

fonte: tuttomercatoweb.com