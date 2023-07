Carlos Augusto piace all’Inter: affondo su di lui in un caso − SI

Carlos Augusto è un giocatore che piace molto all’Inter, ma trattare con il Monza non sarà semplicissimo. Secondo SportItalia, poi, il club nerazzurro proverà ad affondare sull’esterno in un solo caso.

EVENTUALITÀ − Trattativa complicata per Carlos Augusto, che il Monza non darà via molto facilmente. Come riferito anche da Adriano Galliani di recente. Poi a complicare le cose ci si potrebbe mettere anche la concorrenza di altre big italiane, come la Juventus. L’Inter, in ogni caso, cerca un nome importante per l’esterno. E, secondo SportItalia, proverà ad affondare definitivamente su di lui in un caso: se riuscirà a dare via Robin Gosens.