Frattesi, l’impatto a bilancio in caso di acquisto dell’Inter – CF

Davide Frattesi è a un passo dall’Inter. Il centrocampista del Sassuolo è pronto ad abbracciare il progetto nerazzurro, questo sarebbe il suo impatto a bilancio secondo CalcioeFinanza.

PESO – L’operazione di Davide Frattesi è molto vicina alla sua conclusione. L’Inter pagherà il Sassuolo 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato ben 8 milioni. Il centrocampista perciò è stato valutato 33 da entrambi i club. L’operazione per i nerazzurri peserà 6.6 milioni per l’ammortamento di un contratto di cinque anni più 4.63 per lo stipendio lordo, per un totale di 11.23 milioni sui conti del 2023-2024. Oltre all’acquisto di Frattesi ci sarà la cessione ovviamente di Mulattieri, contro-riscattato dal Frosinone per 5.5 milioni. La plusvalenza per il suo addio sarà di 2.5 milioni di euro.

Fonte: calcioefinanza.it