Inter, ragionamenti per la porta al di là di Onana: tanti dubbi − SI

L’Inter ragiona per comprendere quali potrebbero essere le mosse giuste per la porta. Al di là della situazione riguardante André Onana, ci sono ancora diversi dubbi per i nerazzurri secondo SportItalia.

ZONA PORTA − Al di là di André Onana, bisognerà capire bene cosa succederà per il portiere in casa Inter. Anche perché è andato via anche Alex Cordaz. Secondo quanto riferito da SportItalia, bisognerà perciò comprendere quale sarà il profilo giusto per dare fiato alle liste. In merito a questo discorso, poi, si dovrà capire cosa farà il club nerazzurro con Samir Handanovic. E in tutto questo, resta vivo il gradimento per Marco Carnesecchi, giovane e di talento che potrebbe giocare proprio con la guida di Handanovic. In caso di intreccio delle due strade, infatti, il veterano lo potrebbe accompagnare per mano nel cammino.