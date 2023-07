Frattesi a un passo dall’Inter! Non esclude Samardzic. Bisseck atteso a Milano | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi la puntata è dedicata a Davide Frattesi, molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. Incontro in programma poi per Lazar Samardzic. La priorità rimane Romelu Lukaku, il suo affare dipende anche dalla cessione di André Onana. Yann Bisseck a Milano la prossima settimana.

TG IN NERAZZURRO – Giornata di mercato di fuoco per l’Inter. Marcelo Brozovic ha salutato (con vena polemica), il suo sostituto sarà probabilmente Davide Frattesi. L’incontro tra gli agenti arrivati in sede, Giovanni Carnevali e i rappresentanti dell’Inter è andato a buon fine, la trattativa è in chiusura per 25 milioni di euro più Samuele Mulattieri valutato 8. Per Lazar Samardzic ci saranno incontri a Milano, sul giocatore anche Napoli e Milan. La priorità del mercato rimane Romelu Lukaku, l’Inter lo vorrebbe con prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni. Il Manchester United ha inviato la prima offerta per André Onana di 40 milioni, rifiutata dai nerazzurri che hanno imposto un termine: il 20 luglio. Programmate infine le visite mediche per Yann Bisseck alla prossima settimana.

