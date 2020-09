Candreva-Sampdoria, parla il DS Osti: “Siamo in attesa. Se lascia l’Inter…”

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter

Candreva può essere il prossimo esubero in uscita dall’Inter. Osti – Direttore Sportivo della Sampdoria -, intervistato da “Sky Sport”, commenta le voci di mercato che riguardano l’esterno destro in orbita blucerchiata

ATTESA DI SPERANZA – Il futuro di Antonio Candreva potrebbe essere a Genova, sponda Sampdoria. La conferma della trattativa arriva dal Direttore Sportivo Carlo Osti: «Candreva ci piace moltissimo, ma non piace solo alla Sampdoria. Se esce dall’Inter, sarà il ragazzo con l’agente Federico Pastorello a scegliere la sua prossima destinazione. Noi siamo in attesa e saremmo contenti di poterlo abbracciare a Genova. Questo interessamento per Candreva rallenta le trattative per un altro eventuale esterno». Le parole del DS Osti fanno intendere che l’operazione con l’Inter è già in stato avanzato, ma l’ultima parola sarà ovviamente del classe ’87 (ner)azzurro.