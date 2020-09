Sassuolo-Cagliari, succede tutto nel finale! Godin partirà da quota 1

Di Francesco Cagliari

Sassuolo-Cagliari si sblocca nel finale ma alla fine ne viene fuori un punto a testa. La squadra allenata da Di Francesco, in attesa di Godin, viene ripresa proprio a 3′ dalla fine nel debutto in Serie A

X AL DEBUTTO – A Reggio Emilia al 77′ il gol di Giovanni Simeone di testa, su cross di Joao Pedro, sblocca il risultato in favore degli ospiti rossoblù. Dieci minuti dopo, all’87’, Mehdi Bourabia pareggia con una punizione magistrale che fissa il risultato finale sull’1-1. Un punto a testa per il Sassuolo di Roberto De Zerbi e il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco al debutto stagionale. E al ritorno in Sardegna è atteso l’arrivo dall’Inter di Diego Godin, prossimo innesto per la difesa del Cagliari. Alle 20.45 in campo Juventus-Sampdoria a concludere la prima domenica di Serie A 2020/21.