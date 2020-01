Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 18 gennaio 2020

Condividi questo articolo

Tante notizie di calciomercato per chiudere la settimana di trattative, visto che alle 15 si riprende a giocare in Serie A. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Ufficiale l’arrivo di Ashley Young a titolo definitivo dal Manchester United, ma c’è molto altro sull’Inter. Per Christian Eriksen continuano i contatti col Tottenham per la fumata bianca (vedi articolo), mentre è clamorosamente saltato lo scambio con la Roma fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Questo, al momento, blocca anche l’arrivo di Olivier Giroud, ma dal Chelsea è vicino Victor Moses (ora al Fenerbahçe).

CALCIOMERCATO JUVENTUS

L’ultima news di serata riguarda un possibile clamoroso scambio con il Barcellona: Ivan Rakitic alla Juventus e Federico Bernardeschi ai catalani. Questo andrebbe in controtendenza con quanto detto da Fabio Paratici per tutta questa sessione di mercato, che ha parlato di nessuna operazione in entrata.

CALCIOMERCATO LAZIO

Giornata di operazioni minori per quanto riguarda la Lazio. Il portiere Marius Adamonis, rientrato dal Catanzaro, resta in Serie C e va alla Sicula Leonzio, mentre diventa biancoceleste l’ex Salernitana Andrea Marino (classe 2001, era al Rieti).

CALCIOMERCATO MILAN

Cengiz Under della Roma è il grande obiettivo del Milan: proposto Suso, con possibilità di accollarsi pure Juan Jesus. L’altro nome per l’esterno è quello di Dani Olmo della Dinamo Zagabria, in uscita si sta definendo la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Amir Rrahmani ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, ma diventerà un nuovo giocatore del Napoli soltanto nella prossima stagione. Non dovrebbe trovare Dries Mertens, sempre più destinato all’addio a parametro zero.

CALCIOMERCATO ROMA

Il ritorno di Spinazzola, così come il mancato arrivo di Politano, cambiano i piani della Roma che ora dovrà fare presumibilmente altre due operazioni dal mercato. Intanto si chiude per Roger Ibanez, difensore centrale brasiliano dell’Atalanta.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Genoa punta al colpo grosso: vuol far tornare in Italia Juan Fernando Quintero, già visto al Pescara e ora al River Plate. Il Bologna ha preso Musa Barrow dall’Atalanta, che a sua volta ha ufficializzato il riscatto anticipato di Duvan Zapata dalla Sampdoria. Il Verona sta per prendere Federico Dimarco dall’Inter e ha ceduto Liam Henderson in prestito all’Empoli. Il Cagliari segue Andrea Pinamonti, perché Alberto Cerri ha richieste da SPAL e Besiktas. Rientra in Italia Afriyie Acquah: il centrocampista ghanese la prossima settimana sarà del Lecce, dovrebbe avere come compagno di squadra Riccardo Saponara. Fra le operazioni minori Nicholas Rizzo torna al Genoa (era alla Carrarese), sempre i rossoblù hanno ripreso dal Pisa Raul Asencio per darlo al Cosenza, Joakim Milli rientra al Lecce (dal Monopoli) che ha prestato Edgaras Dubickas al Gubbio.