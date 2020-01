Orrico: “Moses? Tipico di Conte valorizzare i mezzosangue. Valore Inter…”

Moses potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter, dopo che è saltato lo scambio con la Roma fra Politano e Spinazzola. Corrado Orrico, ex allenatore nerazzurro nella stagione 1991-1992, ha parlato a “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport di come Conte saprebbe gestirlo al meglio.

LA QUALITÀ – A Corrado Orrico viene chiesto un giudizio su Victor Moses: «Me lo ricordo. È tipico di Antonio Conte valorizzare al meglio i mezzosangue. Voglio dire: i campioni veri li fa rendere normalmente per quello che valgono, invece i mezzi e i medi giocatori li fa rendere al meglio. È un grande allenatore Conte. Il quesito è: l’Inter quanto è distante dalla Juventus? Poco, ma è sempre distante. Non so in metri, che li giri in punti».