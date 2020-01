Coppa Italia, Giudice Sportivo: Inter-Fiorentina, 1 squalificato e 4 diffidati

Condividi questo articolo

La Coppa Italia si è conclusa giovedì sera con Parma-Roma 0-2, ma riprenderà fra dieci giorni con i quarti di finale (vedi articolo). Il Giudice Sportivo ha confermato i giocatori diffidati e squalificati per Inter-Fiorentina (in programma mercoledì 29 gennaio), così come tutte le altre sanzioni.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo ha completato il quadro delle decisioni al termine degli ottavi di finale di Coppa Italia. Mercoledì erano uscite le sanzioni dopo le prime quattro partite (vedi articolo), ora è la volta delle restanti. Per Inter-Fiorentina squalificato German Pezzella, espulso per doppia ammonizione contro l’Atalanta (il secondo giallo per una palese simulazione). L’ex Dalbert Henrique, assieme a Giuseppe Iachini (allenatore dei viola), entrano in diffida alla pari di Diego Godin e Stefano Sensi. Da ricordare che nel torneo si è diffidati alla prima ammonizione e squalificati alla seconda (e così via), non ci saranno ulteriori estinzioni dopo quella prima degli ottavi di finale. Questi i provvedimenti integrali sulle partite di mercoledì e giovedì.

SQUALIFICATI OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA



Una giornata: German Pezzella (Fiorentina)

DIFFIDATI OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA



Prima ammonizione: Dalbert Henrique (Fiorentina), Giuseppe Iachini (Fiorentina, allenatore), Samu Castillejo, Andrea Conti (Milan), Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under (Roma)