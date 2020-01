Di Marzio: “Eriksen sarà dell’Inter, i tempi! Giroud bloccato”

Per Eriksen l’Inter migliora l’offerta, mentre Giroud al momento è bloccato. Gianluca Di Marzio, dopo la notizia in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport (vedi articolo), ha proseguito con altre novità di serata.

BIG – Gianluca Di Marzio parte forte: «I tifosi vogliono sapere di Christian Eriksen. Oggi in sede all’Inter sono arrivati gli intermediari che stanno gestendo la trattativa con il Tottenham, che sono gli stessi che hanno fatto Ashley Young. L’Inter ha ritoccato ancora l’offerta col Tottenham, arrivando a tredici milioni più due di bonus, sarebbero quindici. Però il Tottenham non scende da quei venti. L’Inter potrebbe fare un ulteriore piccolo sforzo, aumentare ancora un po’ nei prossimi giorni. Martedì è un giorno importante perché Martin Schoots, che ieri è stato a cena con Giuseppe Marotta, sarà a Londra a parlare col presidente del Tottenham, Daniel Levy. Per far sì che l’operazione si concluda Levy chiederà probabilmente a Schoots di fare un sacrificio a livello economico, quindi di rinunciare lato Eriksen a qualcosa. Se Eriksen rinuncia a qualcosa, l’Inter alza un po’ e il Tottenham dà l’OK a metà settimana si può chiudere. Può arrivare intorno a venerdì, tutti sono convinti che alla fine si farà. È un promesso sposo dell’Inter, secondo me a venti ci arriva. Perdere un giocatore del genere dopo aver già fatto l’accordo per uno-due milioni non credo succeda. Mi sento di dire che Eriksen sarà nerazzurro, è solo questione di tempi».

IL RESTO – Di Marzio prosegue: «Olivier Giroud è stato spiazzato dall’operazione saltata fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, era pronto ad arrivare. L’Inter continua a far sapere che deve uscire Politano per far entrare Giroud. Quanto ancora aspetterà? Continua a sentirsi con Antonio Conte e dire che aspetta, però nel calcio possono arrivare altre offerte e saltare. È legata a Politano».