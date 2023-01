Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi POSSIBILI ENTRATE − Su Marcus Thuram si è inserito anche il Chelsea. Il club londinese avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante francese. Il giocatore di proprietà del Borussia Monchengladbach va in scadenza il prossimo 30 giugno. I Blues potrebbero anche anticipare i tempi e portarlo a Londra già a gennaio. L’Inter osserva (vedi articolo). Tutto aperto invece per Yann Sommer dopo le parole del direttore sportivo sempre del Borussia Monchengladbach, Virkus (vedi articolo). Mercato Inter − Le cessioni POSSIBILI USCITE − Milan Skriniar rimane il principale protagonista del mercato in uscita dell’Inter. Il club ha lanciato una sorta di ultimatum al giocatore, che dovrà dare una risposta entro una data precisa (vedi articolo). Intanto anche la Curva Nord si è schierata in merito alla vicenda (vedi articolo). Nerazzurri al lavoro sul rinnovo anche di Matteo Darmian. Quasi fatta (vedi articolo). Occhio al futuro di Andrei Ionut Radu. Il portiere, oggi in forza alla Cremonese ma di proprietà della Beneamata, potrebbe lasciare Cremona ma non la Serie A (vedi articolo).