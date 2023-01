Skriniar al Liverpool? La realtà è un’altra! Inter, è fatta per un rinnovo − SM

Milan Skriniar rimane sempre il protagonista del mercato dell’Inter. Nelle ultime ore si è anche parlato di un’offerta del Liverpool ai nerazzurri. Intanto, è fatta per un rinnovo

REALTÀ − Daniele Miceli, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha aggiornato sulla situazione di Skriniar e Darmian: «I tabloid inglesi hanno parlato di un’offerta del Liverpool per Milan Skriniar. Abbiamo verificato bene e in realtà non ci risultano né offerte né tantomeno contatti tra la dirigenza dei Reds e l’Inter. C’è stato invece un contatto concreto positivo tra l’Inter e Matteo Darmian. Il difensore rinnoverà fino al 2024 alle cifre attuali, ovvero poco più di due milioni di euro con opzione di un altro anno».