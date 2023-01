VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 7 gennaio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. In questa puntata ovviamente focus su Monza-Inter con i nerazzurri che scenderanno in campo questa sera alle 20.45 al Brianteo. Un occhio anche al futuro di Andrei Ionut Radu con le possibilità di un nuovo trasferimento. Infine, apertura su Parma-Inter Femminile, match d’esordio del 2023 per le ragazze di Guarino, nonché su Empoli-Inter Primavera, live in questo momento (vedi cronaca)

TG IN NERAZZURRO − Monza-Inter in programma questa sera dalle 20.45. I nerazzurri sono chiamati a dare continuità dopo la grande vittoria contro Il Napoli. Sia Palladino che Simone Inzaghi stanno definendo le ultime riserve sugli undici da schierare. Il futuro di Radu alla Cremonese è ormai ai titoli di coda. Il portiere di proprietà dell’Inter potrebbe accasarsi in un altro club di Serie A. All’interno del nostro tg ci sarà spazio anche per le ultime su Parma-Inter di Serie A Femminile e sui ragazzi di Chivu dell’Under 19 impegnati contro l’Empoli. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di sabato 7 gennaio 2023 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

TG Inter-News su sito, app e social: tutte le info

