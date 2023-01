Empoli-Inter Primavera 0-1 al 45′: basta poco, ci pensa Pio Esposito

Empoli-Inter in campo per la 13ª giornata di Campionato Primavera. La gara viene aperta dalla rete di Pio Esposito. Di seguito il report del primo tempo.

NB: Segui Empoli–Inter Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera inizia la gara con più calma rispetto al solito. I ragazzi di Cristian Chivu cercano il dialogo molto più rispetto a quanto visto finora in stagione. Entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose nella prima parte di gara. Il primo tiro arriva al 20′ con la conclusione di Alessio Rosa che non inquadra la porta difesa da Nikolaos Botis. Bisogna aspettare addirittura il 23′ per vedere il primo tiro in porta, sempre dell’Empoli, questa volta di Simone Barsi. Si sveglia l’Inter all’improvviso che trova la prima conclusione in porta con Nikola Iliev. Tiro parato col piede dal portiere che manda in angolo. Dal corner arriva il gol dell’1-0 dell’Inter! Un cross in mezzo sporcato da Samuel Grygar che grazie ad una dormita della difesa toscana fa finire il pallone nella zona di Pio Esposito che da due passi non sbaglia. Inter che non aveva ancora tirato in questa partita e che nel giro di 30 secondi ha trovato il primo tiro e subito dopo la rete del vantaggio. L’Empoli poi prova a venire fuori con i nerazzurri che faticano a gestire il vantaggio. Altro squillo, sempre dai piedi di Iliev che non prende bene le misure e allarga troppo senza impegnare Gian Marco Fantoni. Inter che deve continuare a giocare perché così facendo l’Empoli prima o poi arriverà al gol. Diverse infatti le occasioni dei toscani nel finale.

Empoli-Inter Primavera al 45′ – Il tabellino

0 EMPOLI-INTER 1

Marcatori: Esposito (I) al 24′

EMPOLI U19 (4-4-2): 1 Fantoni, 2 Barsi, 98 Dragoner, 4 Marianucci, 30 Angori; 20 Boli, 18 Vallarelli, 25 Ignacchiti, 37 Kaczmarski; 13 Seck, 45 Rosa.

A disposizione: 26 Filippis, 17 Seghetti, 73 Tropea, 27 Renzi, 96 Houssain, 11 Fini, 74 Michelucci, 21 Sodero, 33 Mannelli, 80 Ekong, 87 Bucancil

Allenatore: Antonio Busce

INTER U19 (4-3-3): 1 Botis; 33 Pelamatti, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa © 27 Dervishi; 7 Martini, 8 Grygar, 14 Kamate, 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev.

A disposizione: 32 Basti, 21 Calligaris, 40 Delvecchio, 4 Stankovic, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Luca Cherchi

Assistenti: Federico Pragliola, Antonio D’Angelo

NOTE – Ammoniti: Fontanarosa (I) al 10′, Kaczmarski (E) al 21′ Recupero: 0′ (PT).