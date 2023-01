Rinnovo Skriniar, l’Inter ha fissato una data! Il club manda l’ultimatum − Sky

L’Inter non vuole più perdere altro tempo sul rinnovo di Milan Skriniar. Fissata una data limite. Se non arriverà risposta, allora il club penserà al da farsi

FISSATO IL GIORNO − In merito al futuro del difensore slovacco, il club pone una sorta di ultimatum: «Skriniar? L’Inter conta, spera di avere una risposta intorno al 20. Il difensore ha un altro paio di settimane per valutare i sei milioni offerti dal club. Da un PSG o da un’altra squadra inglese, in estate, Skriniar potrebbe ricevere ovviamente cifre più alte. Se non dovessero arrivare risposte, l’Inter dopo quella data considererebbe come no la decisione dello slovacco. Non è il solo giocatore in scadenza: da de Vrij ad Handanovic passando per D’Ambrosio, Gagliardini, Darmian e lo stesso Dzeko. Quanto ai difensori, l’Inter non vorrebbe perderli a zero». Le parole di Alessandro Sugoni, ospite su SS24.