Persino Calvarese se ne accorge: «Sacchi errore grave, gol Inter regolare!»

Anche Calvarese, che tutti ricorderete per il disastroso arbitraggio a favore della Juventus un anno e mezzo fa (per fortuna ininfluente perché l’Inter aveva già vinto il campionato), condanna lo scempio di Sacchi (vedi moviola). Sul sito di Gianluca Di Marzio, l’ex arbitro non può far altro che segnalare lo scippo.

UN DISASTRO – Gianpaolo Calvarese – inevitabilmente – ammette il gravissimo errore arbitrale in Monza-Inter: “Juan Luca Sacchi è ben posizionato nel corso dell’azione, ma commette un errore di valutazione. La caduta di Pablo Marí infatti non è provocata da Roberto Gagliardini, che tocca il difensore in quello che si può considerare al massimo un contatto di gioco. A mandarlo a terra è un compagno, Armando Izzo, con un contatto basso (fra le gambe).

Il problema è che Sacchi fischia prima che la palla entri, vanificando un potenziale intervento VAR. La conferma arriva anche dopo un breve consulto con l’arbitro. Sacchi ha quindi commesso un errore grave, annullando all’Inter un gol regolare”.

Fonte: gianlucadimarzio.com