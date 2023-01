Radu resta in Serie A? Un infortunio gli apre le porte per il trasferimento – CdS

Radu cambierà di nuovo squadra in questo mercato di gennaio, dopo che la Cremonese lo ha scaricato preferendogli Carnesecchi. Il Corriere dello Sport dà una nuova opzione in Serie A per il portiere di proprietà dell’Inter, complice un infortunio.

NON CAMBIA CAMPIONATO? – Per Ionut Andrei Radu c’è la possibilità di giocare ancora in Serie A la seconda parte di stagione. Mercoledì nello Spezia si è infortunato Jeroen Zoet, che contro l’Atalanta ha riportato una lesione di secondo grado del legamento crociato posteriore della gamba destra. Starà fuori due mesi, con anche Bartlomiej Dragowski infortunato è proprio Radu l’ultima idea di liguri per la porta. Sull’estremo difensore rumeno ci sono richieste pure dalla Serie B e dalla Francia, col trasferimento atteso a breve. Tornerà formalmente all’Inter dalla Cremonese, ma Radu sarà poi girato altrove.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta