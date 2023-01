Thuram, Chelsea apre i colloqui per gennaio! Inter osserva, francese valuta

Thuram è tra gli obiettivi di mercato dell’Inter che deve però fare i conti con una folta concorrenza. Alla lista degli estimatori si aggiunge anche il Chelsea che secondo le ultime di Fabrizio Romano starebbe valutando l’ipotesi per gennaio. Di seguito le ultime

TRATTATIVA – Marcus Thuram è tra i giocatori più ambiti essendo che a giugno sarà un parametro zero. L’attaccante, seguito e apprezzato anche dall’Inter, ha molti estimatori in Europa. Tra questi anche il Chelsea che ha già aperto i colloqui con il Borussia Mönchengladbach per concludere l’operazione già a gennaio. Thuram ha intenzione di prendersi il suo tempo per valutare ogni opzione.