Monza-Inter, dubbi non solo in attacco per Inzaghi! Chi in difesa dal 1′?

Monza-Inter è la sfida in programma stasera all’U-Power Stadium alle ore 20.45, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto in difesa e in attacco

ULTIMI DUBBI – Monza-Inter rappresenta una possibilità di conferma per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria con il Napoli capolista di Luciano Spalletti. Il tecnico interista non sembra orientato a cambiare molto, ma qualche dubbio persiste in particolare in difesa e in attacco. A San Siro contro gli azzurri, Francesco Acerbi è stato tra i migliori in campo bloccando Victor Osimhen in maniera impeccabile. Stefan de Vrij però sta meglio e Inzaghi potrebbe concedere fiducia all’olandese dal 1′: Acerbi in ogni caso è in vantaggio.

Monza-Inter, Inzaghi riuscirà a lasciare in panchina Dzeko?

L’altro grande dubbio riguarda l’attacco, dove stanno tutti bene ma uno in particolar modo, ovvero Edin Dzeko. Lasciare in panchina il bosniaco è complicato seppur l’alternativa si chiami Lautaro Martinez ma Inzaghi non ha del tutto abbandonato l’idea di schierare la Lu-La, ovvero Lautaro e Romelu Lukaku. Joaquin Correa è a disposizione ma al momento non ha alcuna chance dal 1′ (possibile una sua presenza con il Parma in Coppa Italia?). Per il resto sembra ormai sicura la staffetta sulla corsa destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.