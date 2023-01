Monza-Inter, dubbi in difesa per Palladino! In attacco Petagna dal 1′- SM

Monza-Inter andrà in scena questa sera. Palladino, tecnico della squadra brianzola, non ha ancora sciolto i dubbi legati alla difesa. In attacco pronto Petagna. Le ultime da SportMediaset

DUBBI – Monza-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. I dubbi di formazione per la squadra brianzola riguardano soprattutto la difesa. Secondo SportMediaset, Raffaele Palladino valuta l’ipotesi di impiegare Pablo Mari dal 1′. Altro ballottaggio riguarda l’ex Inter Caldirola che insidia Marlon per una maglia da titolare. In attacco Petagna si candida per una maglia da titolare, con Carlos Augusto e Caprari a supporto. Di seguito la probabile formazione.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Marlon; Birindelli, Pessina, F.Ranocchia, Colpani; Calos Augusto, Caprari; Petagna.

Fonte: Sportmediaset.it