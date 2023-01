Sommer-Bayern Monaco, Virkus chiude: «Non andrà!». Resiste pista Inter

Sommer è tra i portieri sondati dall’Inter per il dopo Handanovic. Il numero uno svizzero, attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach che a giugno sarà un parametro zero, sembrava a un passo dal Bayern Monaco ma il direttore sportivo Virkus ha chiuso le porte. A questo punto l’interesse nerazzurro per il mercato estivo rimane vivo come dichiarato da Fabrizio Romano

PORTE CHIUDE – Yann Sommer non andrà al Bayern Monaco a gennaio. A chiudere definitivamente le porte ad un addio immediato del portiere svizzero è Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, che ai microfoni di rp-online.de afferma: «Non rinunceremo a Yann Sommer. Questo è quello che abbiamo detto anche al Bayern».

OBIETTIVO – Sommer, secondo Fabrizio Romano, rimane dunque nel mirino dell’Inter per giugno che punta ad arrivare al portiere come parametro zero. Il Bayern Monaco per gennaio vira su Alex Nübel, in forza al Monaco.