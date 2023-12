Buchanan, il Bruges fissa il prezzo! Per l’Inter due opzioni − SI

Se da un lato la parte tecnica è concentrata sulla partita di questa sera contro il Bologna, il lato societario dell’Inter guarda con attenzione al mercato di gennaio. Tra i tanti nomi, spiega Alfredo Pedullà, c’è quello di Tajon Buchanan del Bruges

FUTURO – Con l’Inter che guarda con attenzione alla gara di questa sera in Coppa Italia contro il Bologna, in Viale della Liberazione si ragiona anche sul prossimo mercato invernale. Come spiegato da Alfredo Pedullà, nel suo editoriale su Sportitalia.com, l’Inter di Beppe Marotta ha messo nel mirino il giovane classe ’99, Tajon Buchanan. In uscita dal Bruges, sarebbe il sostituto ideale di Juan Cuadrado potendo fare sia l’ala che il terzino. In un’eventuale operazione, andrebbe a costare tra i 12 e 15 milioni di euro, con due strade da poter seguire. O una piccola cessione per finanziare l’operazione oppure il via libera della proprietà visti anche gli incassi in Champions League.