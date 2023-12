Inter-Bologna porta un doppio stimolo per i campioni in carica

Stasera si disputa Inter-Bologna (ore 21.00), ottavo di finale della Coppa Italia 2023/24. Una partita che genera diversi stimoli per i nerazzurri, padroni di casa della sfida e campioni in carica.

ONERI E ONORI – Con Inter-Bologna di stasera si apre per i nerazzurri la possibilità di difendere la Coppa Italia 2022/23. La squadra di Simone Inzaghi avrà tuttavia un ottavo di finale meno agevole delle scorse edizioni (contro Empoli e Parma), dove comunque servirono i supplementari per avanzare ai quarti di finale. Ma ciò non impedirà al tecnico nerazzurro di varare un turnover per bilanciare le forze dei suoi uomini. Pronto a inserire l’artiglieria pesante a gara in corso in caso di necessità. Perché la Coppa Italia è comunque un titolo da difendere per l’Inter, specialmente contro l’avversario di stasera, con cui c’è un conto aperto da inizio ottobre.

DELUSIONE A CALDO – Quello di stasera è il secondo Inter-Bologna della stagione. Il primo risale infatti allo scorso 7 ottobre in campionato, e rappresenta una delle rarissime delusioni stagionali dei nerazzurri. Che al 13′ del primo tempo erano già sul 2-0 grazie ai gol di Francesco Acerbi e Lautaro Martinez. Ma che al fischio finale leggeranno 2-2 sul tabellone. Quel precedente è forse l’ultima volta in cui si vede la versione smaniosa dell’Inter, che prova a vincere in tutti i modi, abbandonando ogni schema. Quel doppio vantaggio vanificato ha un retrogusto amaro ancora percettibile in casa nerazzurra, e stasera è l’occasione giusta per spazzarlo via.