Inter-Bologna, Inzaghi in stile Benfica! Sarà super turnover − CdS

Stasera Inter-Bologna, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Inzaghi farà un ampio turnover, sulla falsa riga del penultimo match di Champions League col Benfica dello scorso 29 novembre.

TANTI CAMBI − Inter-Bologna alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Probabilmente l’ottavo di finale di Coppa Italia più bello e interessante. Simone Inzaghi, nonostante il momento clamoroso degli avversari (quarti in Serie A), farà un ampio turnover per ruotare i suoi giocatori, mandando in campo quelli con meno minutaggio. Praticamente sarà l’Inter di Lisbona del 29 novembre, con due piccolissimi ritocchi. Se col Benfica c’erano in campo Sanchez e de Vrij, questa sera non ci saranno per infortunio. Al loro posto, Inzaghi punterà su Bastoni e Lautaro Martinez. Il resto sarà lo stesso. Dunque, rispetto all’ultima trasferta in campionato contro la Lazio attesi sei cambi. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.